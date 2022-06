"Devant les barreaux": Immersion dans la prison de Lantin

C’est une visite tout à fait spéciale qui nous attend ce lundi 13 juin sur La Trois. Une rencontre, en prison, non pas avec des détenus, mais avec tous ceux qui s’occupent d’eux chaque jour durant une détention parfois très longue. Loin des clichés comme celui du "maton" bourru et peu formé, ce sont de véritables passionnés que l’on découvre à tous les niveaux : de la gardienne à l’assistant social, du cuisinier au médecin, du bureau du greffe à celui de la psy, tous travaillent avec humanité et sans jugement pour que la détention se passe pour le mieux, et tous espèrent qu’ils ne reverront pas les personnes une fois libérées. Mais la réalité est complexe : entre pression budgétaire, rapports humains, contextes de pauvreté, difficultés de réinsertion… Ce sont des défis quotidiens auxquels fait face le personnel carcéral. La prison, ce lieu tantôt effrayant, tantôt rebutant, change notre regard grâce à ce documentaire exceptionnel.

Devant les barreaux, c'est ce lundi 13 juin à 20h35 sur La Trois et en replay sur Auvio.