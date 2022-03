Devant le Parlement belge, le président Zelensky compare Marioupol à Ypres et évoque les diamants russes traités à Anvers

Le président ukrainien évoque alors les intérêts économiques en jeu. Les habitants de Marioupol "pensent-ils à l’argent et aux revenus des compagnies ? Je ne le pense pas", déclare-t-il. Pour eux, "c’est la liberté qui est très importante", ajoute-t-il

Par contre, "il existe ceux pour qui les diamants russes, parfois vendus à Anvers sont plus importants, ceux pour qui accepter les bateaux russes dans leurs ports et le revenu de ces bateaux est plus important que notre lutte", regrette Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien évoque alors "les Européens simples". "Nous voyons comment ils nous soutiennent dans notre lutte", poursuit-il, et "ils savent à quel point les armements que nous attendons de l’Europe sont importants". "Nos militaires ont droit à cette aide, ils sont dignes de cette aide", ajoute Volodymyr Zelensky. "Ils sont aussi dignes de savoir que l’Ukraine va un jour devenir membre de l’Union européenne, parce que si les défenseurs de Marioupol perdent, il n’y aura plus d’Union européenne forte, parce que la tyrannie viendra vous prendre ce dont vous êtes fiers, nous ne vous le souhaitons pas", continue le président ukrainien, "Marioupol était la base de la dignité européenne".

Volodymyr Zelensky, reconnaissant envers la Belgique, "l’un des premiers pays" à avoir donné de l’aide, qui "a déjà accepté sur sa terre plus de 30.000 Ukrainiens, demande à ce pays, "au cœur de l’Europe", de "devenir un exemple pour faire plus, pour aider à faire reculer les Russes et faire revenir la paix". Tout cela, "la paix" a, pour le président ukrainien, "plus de valeur que les diamants russes, que les bateaux russes, que les accords avec la Russie, que le pétrole et le gaz russe".