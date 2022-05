Devant la Cour suprême à Washington, pro et anti-avortement se font face

"J'entends ces jeunes gens parler, et ce sont les mêmes discussions que nous avons eues depuis des années", regrette cette mère au foyer. "Je me souviens des livres d'histoire quand j'étais plus jeune, de ces femmes dans les années 60 qui se battaient pour cela, et c'est triste que nous ayons à continuer" cette lutte.

"Une première étape"

Ce droit d'avorter "est retiré en raison des croyances religieuses d'une Cour suprême très conservatrice," regrette de son côté Lynn Hart, 70 ans, qui raconte avoir avorté illégalement adolescente avant de pouvoir le faire légalement.

"Je suis horrifiée que cette décision enlèverait ce droit pour mes petits-fils et de mes petites-filles", regrette-t-elle sous le ciel gris de la capitale fédérale.

De l'autre côté des barrières de métal, en face des groupes de collégiens un peu étonnés qui visitent la colline du Capitole avec leurs professeurs, une poignée de manifestants chantent en bouclent "l'avortement, c'est l'oppression".

Le texte publié lundi par le journal Politico, "c'est juste un brouillon, donc il reste encore beaucoup de travail", avance Archie Smith, membre d'un groupe "progressiste" contre le droit à l'avortement - ils sont peu nombreux mardi matin ici. "Pour le mouvement +pro-vie+, c'est juste la première étape dans la bonne direction".

Pour cet homme de 22 ans, "ce n'est pas assez de le rendre illégal" - même si "nous l'aimerions beaucoup" - mais il faut "le rendre non nécessaire" et "créer une culture de la vie en Amérique".

"Nous allons porter ce combat jusqu'au Congrès des Etats-Unis, juste en face", lance, côté gauche, une femme dans un mégaphone, se projetant déjà dans le débat politique à venir.

Autour d'elle, la petite foule crie sans relâche devant les caméras "mon corps, mon choix."