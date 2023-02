Deuxième victoire en Coupe du monde pour Hanne Desmet, un an jour pour jour après sa médaille olympique

Hanne Desmet a remporté le 1.500m de l’épreuve de Coupe du monde de shorttrack samedi à Dordrecht aux Pays-Bas, devançant la Néerlandaise Suzanne Schulting, championne olympique.

La patineuse belge, vice-championne du monde sur 1.000m, ajoute un nouveau podium et une deuxième victoire en Coupe du monde à son palmarès. Petite clin d’œil du destin, elle avait décroché le bronze aux JO de Pékin sur 1500m, il y a un an jour pour jour. Le 11 février lui réussi décidément bien.



La semaine dernière, l’Anversoise avait pris la 2e place sur 1.000m à Dresde en Allemagne. Elle avait déjà aussi récolté l’or et l’argent sur 1.500m dans des épreuves de Coupe du monde à Almaty en décembre dernier.



Hanne Desmet, 26 ans, avait été championne d’Europe sur 1.000m et médaillée d’argent sur 1.500m à Gdansk en Pologne mi-janvier. Les championnats du monde auront lieu à Séoul en Corée du Sud du 10 au 12 mars.