Deuxième triplé en deux matches, la machine Haaland porte déjà City et établit des records

Erling Haaland n’a pas tardé à trouver ses marques en Premier League. La machine à marquer norvégienne enquille déjà les buts à un rythme effréné. Pour la deuxième rencontre consécutive, il a planté un triplé. Le promu Nottigham Forrest n’a pas eu voix au chapitre à l’Emirates Stadium (6-0). Kevin De Bruyne est monté à la 69e minute.



On savait que le mariage entre le jeu léché de Guardiola et l’instinct de buteur du Cyborg pouvait faire des ravages. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour trouver les bons réglages. Après à peine 5 sorties sur les pelouses anglaises, il affiche… 9 réalisations. Soit près de 50% de la production offensive mancunienne.

Le joueur de 22 ans est devenu le joueur le plus rapide à inscrire 2 triplés en Premier League en y arrivant dès son 5e match en bleu ciel, alors que la meilleure marque précédente était de 21 matches par Demba Ba.

Il a surtout déjà porté son total à 9 réalisations lors de ses 5 premiers matches, une de plus que Sergio Agüero, déjà sous le maillot de City et Mick Quinn avec Newcastle.



Une reprise en un temps, un but opportuniste et une tête au cœur de la mêlée : face à Forrest, le Norvégien a laissé entrevoir l’étendue de sa palette. Point commun entre tous ces buts ? Il est pratiquement à chaque fois dans le petit rectangle ! Un détail important qui pourra servir aux Cityzens face à des équipes repliées. Tout comme sa capacité à combiner avec ses équipiers.



Joao Cancelo (50e) et Julian Alvarez (65e et 88e) ont fini le travail en deuxième période.