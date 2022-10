Deuxième tour des élections présidentielles au Brésil : pourquoi Lula perd du terrain

L’autre phénomène concerne la religion. Jair Bolsonaro et son épouse, Michelle Bolsonaro, font le tour des temples évangéliques depuis quatre ans. Aujourd’hui ils ont reçu l’aide de nombreux pasteurs très médiatiques, qui ont à la fois des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et qui possèdent aussi des télévisions ou des radios. Et la compagne du président a mis sur pied une stratégie redoutable à base de fake news, de fausses informations.

Il s’agit de répéter que le Parti des travailleurs est le diable.

Il s’agit de répéter que le Parti des travailleurs est le diable, c’est vraiment comme ça qu’il est présenté. Lula est désigné comme un suppôt de Satan, celui qui va fermer les temples, favoriser l’avortement et la légalisation des drogues. Et cette campagne a donné d’excellents résultats puisque le score que réalise Jair Bolsonaro chez les évangéliques a encore augmenté dans le dernier sondage qui est sorti cette semaine dans le Datafolha.