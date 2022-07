Deuxième sur les trois premières étapes du Tour de France : 92 ans après, Wout Van Aert imite Alfredo Binda

"Trois fois deuxième de suite, ce n’est pas un record ?", demandait Wout Van Aert à l’issue de la troisième étape du Tour de France ce dimanche. Eh non Wout ! Alfredo Binda a connu la même frustration mêlée de joie lors de la Grande Boucle 1930 soit il y a tout juste 92 ans ! Trois deuxièmes positions sur les trois premières étapes !

Pour la première étape entre Paris et Caen, et la troisième entre Dinan et Brest c’est Charles Pélissier qui avait devancé Binda alors que Learco Guerra avait volé la vedette à l’Italien sur la deuxième étape joignant Caen à Dinan. Pélissier qui avait remporté huit étapes cette année-là, alors que Guerra avait levé les bras à trois reprises. Alfredo Binda se consolera avec deux victoires d’étape, la huitième (Hendaye-Pau), et la neuvième (Pau-Luchon). De bon augure pour la suite du Tour de Wout Van Aert ? Réponse dans un peu moins de trois semaines !