Deuxième soirée de finale : le calme et la maîtrise de Stéphanie Huang, et l’énergie de Marcel Johannes Kits

Stéphanie Huang arrive sur scène, très concentrée, en longue robe rouge framboise. Elle joue tout d’abord l’imposé de Jörg Widmann. Et elle raconte une histoire qu’elle a bien construite en une semaine seulement à la Chapelle : les idées s’enchaînent… C’est une excellente musicienne. Mais elle semble rester assez prudente.

Puis elle commence le 2e concerto de Dvorak, et là aussi c’est un jeu sincère, sans artifices. Il y a chez Stéphanie Huang cette force intérieure, ce calme et cette maîtrise. On aimerait peut-être un peu plus d’ampleur sonore, de relief, de variété dans les intentions.

Puis c’est Marcel Johannes Kits qui joue. L’Estonien de 27 ans montrera un jeu sincère lui aussi mais c’est une autre énergie, plus nerveuse. Et un son qui projette davantage. C’est engagé… C’est tout le corps qui vibre. On sent une implication maximale, il est impossible de ne pas l’écouter.

Après un imposé qui vit, il met de la couleur dans le 1er concerto de Shostakovich. Le premier mouvement est proche du bouillonnement, et dans le second, il est tout simplement parvenu à suspendre le temps.