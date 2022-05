Deuxième soirée de finale du Concours Reine Elisabeth avec la prestation très attendue de Stéphanie Huang

Deuxième soirée de finale du Concours Reine Elisabeth à Bozar. Et comme chaque soir de cette semaine, nous entendrons deux finalistes : ils jouent chacun un concerto de leur choix et l’œuvre imposée.

Stéphanie Huang, la candidate belge a choisi de jouer ce soir un concerto que l’on entendra 3 fois au cours de cette finale : le 2e concerto de Dvorak. Elle l’a étudié avec ses professeurs à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth qu’elle fréquente pour la deuxième année. Elle vient de passer une semaine encore à la Chapelle mais cette fois en isolement complet avec les autres candidats finalistes.

Stéphanie Huang : "C’est sûr que de toute manière, là, on est un peu coupé du monde, on ne peut pas parler à nos amis qui habitent encore à la Chapelle, on n’a pas de téléphone, on n’a pas de moyen de contact avec l’extérieur, donc, c’est très spécial ! C’est une sensation très bizarre, et aussi de devoir étudier une nouvelle pièce en quelques jours… Mais heureusement, je suis contente d’être ici, parce que j’aime bien l’endroit, ça m’aide à me sentir un peu plus à l’aise."

Le deuxième finaliste de la soirée a commencé le violoncelle très jeune lui aussi, mais contrairement à Stéphanie Huang dont les parents sont musiciens, il vient d’une famille de mélomanes, ses parents sont architecte et professeur : Marcel Johannes Kits est estonien, et jouera après la candidate belge.

Marcel Johannes Kits : "Mes parents s’intéressaient à la musique classique et l’écoutaient à la radio, à la maison. Du coup quand j’étais petit, moi aussi. J’ai commencé à poser des questions sur les instruments, et puis j’ai commencé à adorer le son du violoncelle".

Marcel Johannes Kits étudie à Berlin, il possède un jeu solide et de la maîtrise, il propose des sons clairs… Ce soir, il jouera le premier concerto de Shostakovich, avec le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève.