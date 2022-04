Deuxième semaine des vacances : ciel souvent voilé et 20°C

Cet après-midi, quelques bancs de nuages bas vont coloniser une grande partie du ciel. Couverture nuageuse plus compacte mais le temps restera toutefois sec si ce n'est une rare goutte sous les nuages les plus gris vers Liège et les Hautes Fagnes. Le soleil ne brillant pas de mille feux, les températures seront plutôt frisquettes pour la saison : 7 à 12°C.