Deuxième médaille d’argent pour Tim Celen sur la course en ligne en paracyclisme

Tim Celen a de nouveau décroché l’argent vendredi aux championnats du monde de paracyclisme en Écosse. Le Limbourgeois de 25 ans a été devancé au sprint par l’Américain Dennis Connors dans la course en ligne de la catégorie T2. Ils ont terminé le parcours de 31,2 km dans et autour de Dumfries and Galloway en 57 : 19. L’Allemand Maximilian Jager a décroché le bronze, avec trois secondes de retard.

Mercredi, Celen avait également conquis la médaille d’argent du contre-la-montre, derrière l’Allemand Maximilian Jager. L’an dernier, Celen avait réussi le doublé aux championnats du monde de paracyclisme à Baie-Comeau, au Canada (Québec). Il avait déjà empoché l’or sur route à Cascais, au Portugal, en 2021. Cette deuxième médaille d’argent de Celen est la cinquième médaille belge aux championnats du monde de paracyclisme. Maxime Hordies (H1) a également décroché l’argent au contre-la-montre mercredi, Ewoud Vromant (C2) a obtenu le bronze du contre-la-montre jeudi et Niels Verschaeren (C5) avait conquis le bronze au kilomètre sur la piste de Glasgow la semaine dernière.