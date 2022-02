Deuxième jour de guerre en Ukraine (live) : des combats dans Kiev, et des victimes civiles

Deuxième jour d’invasion de l’Ukraine de la part des Russes. L’armée de Poutine marche sur Kiev. Selon les dernières informations, les troupes de blindés russes seraient de plus en proches de la capitale. Le ministère de la Défense appelle à la mobilisation générale et les civils à résister. À Kiev, la population s’est réfugiée par milliers dans des stations de métros tandis que les soldats ukrainiens se déploient dans la ville et se préparent pour tenter de repousser l’assaut russe.

