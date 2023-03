Deuxième édition pour Namur is a Joke du 23 au 26 mars

La programmation de cette nouvelle édition de NAMUR IS A JOKE sera diversifiée, riche et rassembleuse. À l'affiche, il y aura des têtes connues de l'humour français dont Arnaud Tsamère, Laura Felpin, Vincent Dedienne et Arnaud Ducret.



L'humour made in Belgium sera également bien représenté avec notamment Véronique Gallo, Pablo Andres, Renaud Rutten, Zidani, Inno JP, Pierre-Emmanuel alias PE ou bien encore Nicolas Lacroix dont le premier spectacle est produit pas GuiHome en personne.



Du côté des jeunes humoristes qui montent, on notera la présence de Morgane Cadignan, Eva Rami, Carole Matagne, Amandine Elsen, Serine Ayari, Charles Nouveau, Romain Doduik, Nikoz et Sacha Ferra.



Parmi les autres petits bijoux de la programmation, on peut noter Vincent Pagé, Oldelaf, Arnaud Joyet, Ahmed Boudrouz, Djimo, Tom Villa et Tristan Lopin.