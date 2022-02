Deuxième édition du « Trail-Series », avec cette fois le retour de départs de masse

Quels que soient la formule et le jour choisis, tous les participants seront dossardés, chronométrés et classés. Seuls les dimanches de départs de masse seront encadrés de tout ce qui se fait habituellement autour de ce genre de courses : animations, speakers, ravitaillements, etc.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 février, mais le site "trail-series.be" permet déjà de trouver tous les renseignements possibles et imaginables : dates, lieux, distances, parcours, tarifs, etc. L’organisation propose aussi sur Facebook une page "Trail-Series" et un groupe "Communauté Trail-Series".

En pratique, les participants s’inscrivent via le site internet et reçoivent un e-ticket par e-mail. Ils se rendent ensuite à l’Office du Tourisme pour retirer leur dossard.

Le "Trail-Series" 2022 sera plus court mais plus intense. Six étapes à travers la Wallonie, entre mars et juin. Le choix entre quatre distances : 10 – 20 – 30 – 40 km, chacun à son rythme. Huit jours au choix par étape, pour programmer le circuit selon son propre agenda. Un classement et un challenge.

Namur, du 13 au 20 mars

Stavelot, du 3 au 10 avril

Dinant, du 17 au 24 avril

Andenne, du 1er au 8 mai

Louvain-La-Neuve, du 15 au 22 mai

Chaudfontaine, du 26 juin au 3 juillet