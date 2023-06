Deuxième édition du Classic 21 Festival : une soirée inoubliable à revivre en images

La météo estivale n’a pas empêché près de 2300 personnes à rejoindre le country hall de Liège pour assister à la seconde édition du Classic 21 Festival.

C’est sans relâche et sans retard que ce sont déroulés les concerts et DJ sets des animateurs de 16h30 à 1h30 du matin, dans une ambiance décontractée et festive. Chaque prestation des artistes a l’affiche a été enregistrée et fera l’objet d’une diffusion cet été, permettant à un plus grand nombre d’auditeurs de profiter de ces concerts exclusifs.

Pour l’occasion, l’équipe de Classic 21 avait transformé ce complexe généralement dédié aux épreuves de basket en une véritable salle de concert pour accueillir les auditeurs, avec Pierre Lorand transformé pour l’occasion en maître de cérémonie. La volonté était de tout rassembler dans un seul et même espace, hormis les foodtrucks qui permettaient aux festivaliers de prendre l’air et de déguster leurs préparations sous le soleil.