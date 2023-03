Deuxième chance pour van Aert d’imiter Raas, Cipollini et Boonen à Gand-Wevelgem

En s’imposant pour la deuxième année consécutive du côté de Harelbeke, Wout van Aert s’offre une nouvelle possibilité de réaliser le doublé dans la même année avec Gand-Wevelgem. Une performance que seuls trois coureurs ont su accomplir jusqu’à maintenant.

Des classiques flandriennes, Gand-Wevelgem est certainement, avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne, celle qui convient le mieux aux sprinteurs. Jadis au calendrier le mercredi entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le tracé gantois offrait une belle alternative aux coureurs pas assez véloces dans les monts et trop peu habiles sur les pavés français. Replacée une semaine avant le Ronde au début des années 2010, la course permet aux coureurs de signer un doublé flandrien en trois jours seulement. Depuis, seul Tom Boonen a réussi à accrocher les deux courses. Mieux encore, l’ancien champion du monde avait signé un quadruplé retentissant cette année-là.

Si Wout van Aert est encore loin de cette performance, il aura déjà l’occasion d’égaler Jan Raas (1981) et Mario Cipollini (1993). L’année dernière, le leader de chez Jumbo Visma avait joué le jeu d’équipe pour Christophe Laporte. Le maillot vert du dernier Tour de France devrait avoir à cœur de saisir sa chance autrement ce dimanche.