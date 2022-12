Deux versions du roman culte "Les Filles du Docteur March" à découvrir sur La Une et La Trois

Les Filles du Docteur March dans la version de Greta Gerwig

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

La plus récente version cinématographique du roman culte est réalisée par Greta Gerwig, actrice et metteuse en scène (Lady Bird). Elle réunit un casting de rêve pour son film : Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Louis Garrel ... Une pluie de stars qui se glissent parfaitement dans la peau des personnages de May Alcott. Plus féministe et moderne, le film est très bien accueilli par la critique et est nommé pour de nombreuses récompenses aux BAFTA, Golden Globes et Oscars en 2020.

Rendez-vous le lundi 26 décembre à 20h25 sur La Une (et rediffusé le 1er janvier à 22h35 sur La Trois). A rattraper pendant 7 jours sur Auvio !