Deux Unionistes et un Genkois : les trois nommés pour le titre de Joueur de l’année sont connus

Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise Teddy Teuma et Victor Boniface et le joueur de Genk Mike Trésor sont les trois nommés pour le titre de Joueur de l’année en Jupiler Pro League, a communiqué la Pro League, l’instance qui gère le football professionnel belge, mercredi.

Plébiscités par leurs pairs, ces trois joueurs ont été préférés à Toby Alderweireld (4e) et Hugo Cuypers (5e). On retrouve encore deux autres anversois dans le top 10 avec Jean Butez (6e) et Vincent Janssen (7e). Bryan Heynen, Josep Paintsil et… le jeune Maxim De Cuyper (Westerlo) complètent le top 10.

Le lauréat sera connu à l’occasion des Pro League Awards qui auront lieu à Bruxelles le lundi 5 juin prochain. L’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise Deniz Undav avait été récompensé en 2022.