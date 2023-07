Deux trésors sortis du coffre-fort musical de Prince

"All a Share Together Now" est plus jazzy/R&B moderne, comme on peut s'y attendre pour cette période entre 3121 et Planet Earth. Prince a enregistré la ligne de basse et la guitare de ce morceau le 4 septembre 2006. "Les Écritures nous enseignent que, quelle que soit la durée, chante-t-il, la dette de ceux qui nous ont précédés doit être payée, tous ensemble, maintenant. "