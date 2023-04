Deux titularisations et du temps à l’infirmerie : Zinho Vanheusden toujours en quête de temps de jeu avant d'affronter Anderlecht

En manque de rythme en début de saison, Vanheusden se contente de regarder ses coéquipiers depuis les tribunes. Et alors qu’il revient dans le groupe et connaît sa troisième montée au jeu de rang, le défenseur se fait marcher dessus par l’attaquant d’Utrecht, Bas Dost. "Je me suis dit, c'est pas vrai, ce n'est pas possible que je sois encore blessé. J'ai continué à jouer en pensant que ça passerait, que c'était juste un coup. Le lendemain, je ne pouvais plus marcher" explique le joueur qui a été contraint à trois mois d’absence pour une fracture au pied.

De retour en janvier, le joueur se blesse de nouveau fin du mois et est écarté des terrains pendant preque deux mois. Revenu dans l’effectif à la mi-mars, Vanheusden n’a depuis participé à aucun match officiel.

Domenico Tedesco m’a appelé, cela m'a fait plaisir

Dans ces conditions, difficile d’imaginer un retour chez les Diables rouges (une sélection jusqu'ici). Mais Vanheusden n'a pas perdu espoir, notamment grâce à un récent coup de fil de Domenico Tedesco. "Cela m'a fait plaisir. Le fait qu'il ne m'ait pas oublié me donne confiance."

Reste désormais à voir si Zinho Vanheusden parviendra à rejouer avec régularité et s'il aura l’occasion de se rappeler au bon souvenir de la Belgique dans la double confrontation face à Anderlecht.