Deux tempêtes en trois jours n’ont finalement guère perturbé Liège Airport

Les infrastructures aéroportuaires n’ont pas trop souffert des tempêtes Eunice et Frankin : le bris d’un support de balise d’approche près de l’échangeur ouest, c’est le dégât le plus visible, et il n’a guère porté à conséquences. Les avions décollent et atterrissent contre le vent, et donc, ces vendredi, samedi et dimanche, dans le sens opposé, avec parfois des routes inhabituelles. Un gros-porteur de type Antonov a surpris les riverains, par son survol de trajectoires inhabituelles. Plusieurs appareils ont parfois dû s’y reprendre à deux ou trois reprises avant de réussir à se poser. Quelques-uns ont été "divertis", c’est-à-dire qu’ils auraient dû arriver ailleurs et qu’ils ont été détournés vers la région liégeoise.