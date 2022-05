Deux tableaux de Goya qui mettent le feu aux poudres

Faisons un retour en arrière de 214 ans en arrière? Nous sommes le 2 mai, en espagnol ça se dit dos de mayo et ce jour est entré dans la mémoire collective…

Un grand peintre a vécu ces événements, il s’appelle Francesco Goya et il a réalisé deux toiles célèbres aujourd’hui au musée du Prado : el dos de mayo représente des insurgés qui attaquent au couteau des mamelouks, ces cavaliers égyptiens au service de Napoléon.

Le second tableau, intitulé el très de mayo est plus célèbre : les révoltés espagnols avec notamment un homme en chemise blanche les bras en l’air sont fusillés par les soldats français. Les Deux mai et trois mai 1808 sont des dates historiques importantes en Espagne, il existe d’ailleurs au centre de Madrid un monument sur la place " el dos de mayo " à la gloire des insurgés avec 2 statues qui au départ brandissaient un sabre mais, pour tout dire, comme on est au cœur d’un quartier festif le sabre disparu est souvent remplacé par un verre ou une bouteille…

Ces dos et tres de mayo sont encore aujourd’hui des dates historiques importantes en Espagne

Nous sommes le 2 mai 1808. Napoléon ne le sait pas encore mais il commet sa première grande erreur. Croyant jouer au plus malin, il fait main basse sur l’Espagne mais en agissant ainsi il se fourre dans un incroyable guêpier qui va ruiner l’image invincible de sa grande armée.

Au départ il y a la rivalité entre un père et son fils, le roi d’Espagne Charles IV et l’héritier le prince Ferdinand qui fait appel à Napoléon pour remplacer son père sur le trône. L’empereur trouve l’occasion trop belle : machiavélique, il exploite ces rivalités pour détrôner père et fils et les remplacer par son frère Joseph. Mais le 2 mai, lorsque les soldats français veulent transférer la famille royale espagnole vers la France, le peuple de Madrid se révolte.

C’est le premier tableau de Goya : les cavaliers mamelouks, égyptiens au service de l’empereur, sont sauvagement massacrés. Le lendemain 3 mai, la répression française est sanglante : des centaines d’Espagnols sont fusillés.

Résultat : c’est toute l’Espagne qui s’enflamme, soutenue par les Anglais et Napoléon ne parviendra jamais à pacifier la péninsule ibérique qui deviendra le talon d'Achille de son empire.

Il y a de l’eau qui a coulé dans l’Ebre ou le Guadalquivir. Mais les événements traumatisants mettent beaucoup de temps à totalement cicatriser.

Ce 2 mai 1808 laisse des traces encore aujourd’hui dans les relations entre les 2 pays. Un exemple pas si lointain : dans les années 80, ça chauffe entre la France et l’Espagne. Les camions espagnols qui transportent les fruits et légumes sont régulièrement attaqués dans le sud-ouest français par des maraîchers qui les accusent de concurrence déloyale et les incidents de pêche sont récurrents dans le golfe de Gascogne entre pêcheurs espagnols et français.

Au plan politique, les deux pays ont pourtant un gouvernement socialiste avec François Mitterrand et Felipe Gonzalez mais cela n’empêche pas de vives tensions diplomatiques parce que Madrid accuse Paris de retarder son adhésion à l’Union européenne. Ainsi, en mars 84, un vif incident mettra aux prises des chalutiers espagnols et des navires militaires français. Alors, le vice-président du gouvernement espagnol Alfonso Guerra n’hésitera pas à dire qu’on assiste – je le cite – à la répétition des exécutions du 3 mai.

El tres de mayo, pas besoin de citer la date de 1808, en Espagne tout le monde a compris.

Il n’est pas rare dans l’histoire qu’une tension ravive de vieilles rancunes. Tenez, un exemple, à Séville, le 8 juillet 1982 demi-finale de la coupe du monde de foot entre la France de Platini et l’Allemagne de Rumenigge. Le gardien allemand Harald Schumacher commet une véritable agression contre un joueur français, l’arbitre n’a rien vu.

Shumacher n’a pas un geste pour le joueur qu’il a agressé et qui sort en civière. Le match finit aux pénaltys et l’Allemagne élimine la France.

Un correspondant allemand en poste à Paris :

j’étais apprécié dans mon quartier, on me saluait aimablement et le lendemain matin en allant chercher mon pain, j’ai senti un mur autour de moi : j’étais devenu le boche…40 ans de réconciliation franco-allemande sacrifiée par un match de foot dramatique et un gardien de but !

Morale de l’Histoire, c’est le cas de le dire : non l’histoire n’est pas un éternel recommencement mais, il suffit d’un rien pour qu’elle soit un terrible poison. Oui en histoire le pardon existe entre les peuples mais pour autant, rien ne se perd et rien ne s’oublie…