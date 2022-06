Deux spectacles du Théâtre Le Public à voir de chez vous en direct

Ces vendredi et samedi soir, le Théâtre Le Public propose en direct et en streaming sur son site deux spectacles complets en salle.

Ce soir à 20h30, vous pourrez voir "Le bon Docteur Gasparri" de Gabriel Alloing et Michelangelo Marchese, avec Othmane Moumen, Mathilde Rault et Fabrizio Rongione. Une pièce sur les tensions sociales qui montent en Belgique suite au krash boursier de 1929.

Samedi à 19 heures, c’est "Bella figura" de Yasmina Reza, avec Janine Godinas, Nicolas Buysse, Jeanne Kacenelenbogen, Michelangelo Marchese et Nicole Oliver. Mise en scène par Michel Kacenelenbogen, cette comédie explosive questionne nos comportements en société, notamment quand on est reconnu en compagnie de sa maîtresse et qu’il faut faire bonne figure.

Le prix pour voir une de ces pièces est de 10 euros, à payer sur le site du Théâtre Le Public. La totalité des revenus sont reversés aux artistes.

La RTBF propose chaque semaine dans son magazine KIOSK un rendez-vous autour des arts de la scène, à voir sur La Trois et Auvio. Le 8 juillet prochain, un numéro spécial Festival d'Avignon, et une captation sur Auvio du spectacle "Paying for it", créé par le collectif La Brute, récompensé aux Prix Maeterlinck de la critique en 2020.