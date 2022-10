Deux soirées de manifestations font plier la commune de Schaerbeek sur une partie de son plan Good Move

Plan suspendu

Les panneaux enlevés sont ensuite posés au pied de l’hôtel de ville. Environ 150 personnes occupent la place. Une délégation est finalement reçue par trois échevins. La rencontre dure une heure, puis les représentants de ladite délégation sortent une première fois. "Nous avons reçu une proposition, une petite alternative je dirais", nous confie Abdel Kazel, l’un des membres de la délégation. "Mais, d’après ce que j’entends du côté des citoyens, elle ne convaincra certainement pas".

Les discussions reprennent puis, vers 22 heures, les échevins et la délégation sortent. Conclusion : le plan est suspendu. "Nous gelons le dispositif pour un petit laps de temps", précise Vincent Vanhalewyn, le premier échevin de la commune. "Nous avons décidé de favoriser la rencontre entre les pro-Good Move, les anti-Good Move et nous-mêmes bien entendu. Avec l’apport du Collège et des experts, nous espérons tous pouvoir trouver une solution qui fera l’objet d’un plus grand consensus entre tout le monde". Suite à cette annonce, certains manifestants ont continué d’exprimer leur colère.