Deux semaines de vacances scolaires à la Toussaint : les stages de plus en plus prisés

Les vacances d’automne débutent dès ce samedi pour les maternelles, primaires et secondaires. Suite à la nouvelle réforme dans l’enseignement, les parents doivent s’adapter et s’organiser afin de trouver des activités pour leurs enfants.

Le nouveau calendrier scolaire est une prise de tête pour les parents, qui doivent trouver un compromis entre vie privée et vie professionnelle. Mais la solution pour occuper les enfants reste pour beaucoup les stages de vacances, et ces derniers sont de plus en plus prisés. Dimitri Francis, directeur d’un centre de formation sportive, affirme que c’est du jamais vu : "D’habitude, pour une semaine, nous sommes aux alentours de 800 enfants inscrits. Ici, pour la semaine prochaine, nous sommes plus ou moins à 1700 demandes donc on s’attend à avoir 1700, 1800 enfants… c’est du jamais vu."

Cependant, malgré l’engouement, pour certains parents, le coût financier est un frein. Le prix d’une semaine de stage coûte en moyenne entre 90 et 200 euros et avec la crise financière, certaines ASBL n’hésitent pas à encore augmenter les prix. Pour certains parents, ces prix sont inaccessibles comme pour Jessica, maman de deux enfants, contrainte de devoir prendre congé : "Ici ça fait une semaine entière sans rentrée financière pour moi. Au niveau familial, il n’y a pas grand monde… et les stages à prix assez abordables sont directement complets."

Outre l’aspect financier, certaines ASBL ont du mal à trouver des moniteurs. À l’ADEPS, le taux d’inscription est passé de 80% à 90%. Pour encadrer les enfants ils ont plus d’un tour dans leur sac : certains professeurs d’éducation physique et quelques pensionnés se portent volontaires et profitent ainsi d’un revenu supplémentaire pour arrondir les fins de mois.