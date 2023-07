Deux scènes paritaires à Dour Festival

Heureusement, les choses commencent à bouger ! Face à ce déséquilibre, certain·es programmateur·ices prennent le problème à bras le corps et tendent vers des lineups paritaires et inclusifs. C’est notamment le cas du festival de Dour, qui rejoignait il y a quelques mois Scivias, participant ainsi à rééquilibrer les choses. “Pour cette première collaboration, on s’est engagés avec l’équipe de programmation à proposer une parité de genre sur deux scènes du festival : la scène du Rockamadour et la scène du Labo,” nous confie Clara Dhilly, l’une des programmatrices du festival. Cette année, on aura donc l’occasion d’assister aux performances du feu de dieu d’Eloi, de Tsar B et d’Uzi Freyja au Labo, ou encore de danser jusqu’aux petites heures du matin sur les sets de EMILY JEANNE et Soumaya Phéline au Rockamadour.