Deux salles de cinéma du Cameo vont passer au dernier cri technologique

L’asbl "Les Grignoux" va investir 500.000 euros (300.000 prêtés par la banque NewB et 200.000 euros sur fonds propres) afin d’améliorer l’équipement de six de ses salles, quatre à Liège et deux à Namur.

Concrètement, il s’agit surtout de changer le matériel de projection.

Fini les projecteurs équipés de grosses ampoules au xénon et place à la technologie laser beaucoup moins énergivore.

La qualité de l’image et du son (norme 7.1) seront aussi revus à la hausse pour le plus grand confort de vision et d’écoute des cinéphiles.

Les salles de projection modernisées pourraient déjà être disponibles fin 2022 ou début 2023.