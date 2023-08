Deux rameurs liégeois sacrés champions de Belgique d’aviron sur mer en double mixte

Elisa Oulevey et Benjamin Louis, deux rameurs de l’Union Nautique de Liège, ont été sacrés champions de Belgique d’aviron sur mer en double mixte. Ils participaient ce samedi, au 2ème championnat national de Rowing Beach Sprint à Ostende. Une discipline alliant l’aviron et la course à pied. “Un des deux rameurs effectue d’abord un sprint de 50 à 100 mètres sur la plage avant de sauter dans le bateau où se trouve déjà son partenaire, explique Benoît Louis, administrateur et coach à l’Union Nautique de Liège. Il faut ensuite faire un slalom de 250m entre 3 bouées avant un retour de la même distance en ligne droite. La course se termine avec un dernier sprint sur le sable.”

Le duo wallon, seul en lice, s’est imposé face à 14 équipages majoritairement néerlandophones. “L’an dernier, ils créaient la surprise en remportant le championnat. Cette année, ils ont confirmé leur statut de champion, s’enthousiasme Benoît Louis. Leur force? Assurément leur complicité et surtout leur expérience.”

Cette victoire les qualifie pour les championnats d’Europe qui auront lieu les 2 et 3 septembre à la Seyne-sur-Mer, près de Toulon. L’objectif sera de terminer dans le top 8 et accéder aux championnats du monde qui se dérouleront en novembre, en Italie. Et de peut-être participer aux JO de Los Angeles où la discipline devrait être introduite en 2028.