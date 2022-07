Deux raisons d'utiliser le riz dans votre routine beauté.

Riche en minéraux, vitamines, et antioxydants, l'eau de cuisson du riz peut s'utiliser en masque capillaire bien que la texture et l'odeur ne soient pas des plus séduisantes. Il suffit toutefois de la laisser poser quelques minutes pour rendre vos cheveux plus forts, plus volumineux et plus brillants, accélérer leur pousse et même lutter contre les frisottis. Une véritable aubaine quand on connait le nombre de soins et produits nécessaires pour répondre à ces différents besoins.