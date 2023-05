Deux quadruplés en un seul match : une première depuis 1974 en Ligue 1

Lyon et Montpellier ont offert du spectacle, du suspense et surtout des buts ce dimanche (5-4). En inscrivant le but libérateur dans le temps additionnel, Alexandre Lacazette a permis aux siens de repartir avec les trois points. Mais il a surtout répondu à son adversaire du jour, Elye Wahi auteur d’un quadruplé également. Les deux attaquants ont ainsi réalisé une performance historique.

Il faut remonter à 1974 pour (re) trouver une statistique pareille. À l’époque Bianchi et Onnis avaient respectivement marqué 5 et 4 buts lors de la victoire 8-4 de Monaco face à Reims.

Chance pour les Lyonnais, Dejan Lovren avait inscrit un but qui permet donc aux locaux de remporter le duel à distance entre Lacazette et Wahi.