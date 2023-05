Deux quadragénaires devant les Assises du Brabant Wallon pour les meurtres et assassinats de quatre SDF

La cour d’assises du Brabant wallon a procédé lundi au tirage au sort des membres du jury, qui, à partir de ce jeudi, se pencheront sur le sort de deux accusés poursuivis pour deux meurtres et deux assassinats commis à Bruxelles et en Brabant wallon en 2018.

Six femmes et six hommes ont été désignés par le sort pour devenir jurés effectifs, et six jurés supplémentaires ont été désignés, vu la longueur du procès annoncé jusqu’au 26 mai.

Deux accusés

Les accusés sont Fabien Lombaerts, né en 1982 et qui avait déjà été condamné pour homicide, et son complice présumé René De Staerke, né en 1979.

Les victimes étaient toutes des personnes sans domicile fixe. Leurs corps avaient été trouvés successivement en août 2018 dans un parc d’Evere, en novembre 2018 dans un bois de La Hulpe, le long des voies de chemin de fer à Schaerbeek et en février 2019 sous un quai de la gare de La Hulpe.

Qautre morts

Des enquêtes séparées avaient été entamées dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et du Brabant wallon, avant que les similitudes entre les faits et divers éléments d’enquête ne conduisent à l’hypothèse que les quatre homicides avaient été commis par les mêmes auteurs. Les affaires ont dès lors été regroupées pour faire l’objet d’un dossier unique, aujourd’hui épais de 19 cartons.

Durant le procès qui s’ouvre ce jeudi à Nivelles, Fabien Lombaerts sera défendu par les avocats Ricardo Bruno et Régis Brocca, tandis que Mes Marie Carbonnelle, Marie Delanghe et Jérémie Berger défendront René De Staerke. L’accusation sera soutenue par l’avocat général Stéphane Lempereur, et le procès sera dirigé par le président Michel De Grève.