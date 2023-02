"Deux psychopathes", "petit nazi" : Vandenhaute et Verbeke secoués par d'anciens collaborateurs, Anderlecht s'indigne

Les nuages sont loin de se dissiper au Sporting d’Anderlecht. Le magazine néerlandophone HUMO a sorti un article intitulé "Mauve Malaise" qui crée pas mal de remous. Des collaborateurs et anciens employés du club bruxellois témoignent anonymement de l’ambiance qui règne dans les bureaux de Neerpede et dressent un portrait peu flatteur du président désormais non-exécutif Wouter Vandenhaute, et de l’ex-CEO Peter Verbeke. On peut y lire ceci : "Des employés à tout niveau du club ont fini par partir. 'J’ai vu des gens pleurer', dit un ancien employé. 'Des hommes adultes, humiliés par Verbeke. Ils l’ont appelé 'le petit nazi' (NDLR : en français dans le texte original). Ou 'les deux psychopathes', s’ils parlent de lui et de Vandenhaute.'"