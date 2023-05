Deux protéines végétales peu connues mais bonnes pour la santé

Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous conseille deux sources intéressantes de protéines végétales qui apporteront variété, qualité et saveur à vos plats.

Dans les régimes végétariens, l’apport en protéine se fait généralement grâce à des aliments comme le tofu, les lentilles, les fèves ou encore les haricots. Il existe deux autres types de protéines végétales tout aussi bonnes dont on ne parle pas souvent : la levure de blé et l’edamame.

La levure de blé est une poudre qui contient 50 grammes de protéines complètes sur 100. Très riche aussi en fibres et en vitamines B. On peut l’ajouter en garniture dans une soupe ou des pâtes, mais aussi la cuisiner.

On peut par exemple en faire du parmesan végétalien en mélangeant 2 cuillères à soupe de levure de blé (qu’on pourra remplacer par de la levure nutritionnelle dont le goût est plus fromagé) avec 1/2 tasse de noix de cajou crues, 1/2 cuillère à café de sel, et éventuellement 1/4 de cuillère à café d’ail en poudre.