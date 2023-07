Le fils de Jan Willemsz van der Pluym et Jaapgen Carels avait épousé une parente de Rembrandt, Cornelia van Suytbroeck. Cette dernière et son époux Dominicus ont donné naissance à un garçon, Karel van der Pluym, dont on sait qu'il a été formé par Rembrandt. Le jardin du couple immortalisé par l'artiste jouxtait en outre celui de la mère de Rembrandt.

Christie's avait préalablement estimé le prix maximal des deux peintures à 8 millions de livres. La maison de vente n'a pas dévoilé le nom de l'acquéreur, ni précisé s'il s'agissait d'un particulier ou d'un musée.