Deux policiers parmi les condamnés dans une affaire de drogue à Anvers

Le tribunal correctionnel d'Anvers a prononcé des peines allant jusqu'à cinq ans et demi de prison dans une importante affaire de drogue impliquant 24 prévenus. Deux policiers ont également été condamnés.

En février 2022, le service antidrogue de la zone de police d'Anvers a mené 21 perquisitions dans le cadre d'une enquête judiciaire sur une bande soupçonnée de trafic de drogue et de production d'amphétamines (ecstasy, speed, MDMA). Les drogues auraient été produites par Denis S., dans une caravane située à Saint-Gilles-Waes, en Flandre orientale. Elles étaient ensuite revendues à divers dealers par le biais d'un réseau de personnes intermédiaires, notamment à Anvers. Les stupéfiants ont même été introduits dans la prison d'Audenarde, également en Flandre orientale, par un détenu qui bénéficiait d'une permission de sortie.

Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur 38.000 euros, mais aussi sur 1,3 kilo d'amphétamines, 600 grammes de cocaïne, 420 grammes de haschich, 325 grammes de cannabis et 165 grammes de crack ainsi qu'une plus petite quantité de kétamine. Au cours de l'enquête, 24 suspects ont été identifiés, dont deux policiers de la zone frontalière, en couple et habitant à Kappellen (province d'Anvers). Des cachets d'ecstasy ainsi que quelques grammes d'amphétamines ont été retrouvés à leur domicile.