Deux policières contestent leur renvoi en correctionnelle suite au décès d'un festivalier à Dour

La Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel du Hainaut a analysé ce mardi à huis clos le renvoi en correctionnelle, prononcé par la Chambre du Conseil contre des policières prévenues de non-assistance en danger. Le 16 juillet 2016, un Français est décédé après avoir consommé du LSD lors du festival de Dour.

Interpellé par la police et emmené au commissariat, le jeune homme s'est mis à délirer en cellule, hurlant, frappant dans les murs et buvant même l'eau des toilettes. Il est décédé dans l'après-midi à l'hôpital de Warquignies. Il est reproché aux policières de ne pas avoir réagi plus tôt, alors qu'il était sous vidéosurveillance.

Renvoyées devant le tribunal Correctionnel

Alors que le ministère public avait requis le non-lieu, la chambre du conseil avait renvoyé les quatre policières devant le tribunal correctionnel pour répondre d'une prévention de non-assistance à personne en danger. "Le médecin légiste a indiqué dans son rapport que la mort avait été causée par une overdose", avait déclaré le Procureur du roi Christian Henry. "Et comme ce n'est pas la police qui a donné de la drogue, nous estimions qu'il n'y avait pas de faute".

Lundi matin, les avocats de deux policières ont contesté ce renvoi. Le ministère public aurait requis le non-lieu, comme devant la chambre du conseil. Les parents de la victime étaient présents à l'audience, aidés de leurs avocats. Le dealer qui a fourni le LSD est renvoyé en correctionnelle. Il devra répondre de détention et vente de produits illicites, ayant entraîné la mort. Il n'a pas fait appel. Une décision devrait tomber d'ici un mois.