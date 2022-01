Deux plaintes pour agression sexuelle contre un juré de The Voice aux Pays-Bas

Deux plaintes pour agression sexuelle ont été déposées à l'encontre d'un juré du télé-crochet The Voice aux Pays-Bas, le rappeur Ali B., a confirmé l'avocat de ce dernier mercredi. Le dépôt de la première plainte avait mis un coup d'arrêt à la diffusion de ce programme musical.

Il avait été décidé samedi d'arrêter temporairement le programme The Voice of Holland, en raison de suspicion de violences sexuelles. Le chef d'orchestre néerlandais Jeroen Rietbergen avait reconnu avoir eu des relations de "nature sexuelle" avec des femmes impliquées dans le télé-crochet et avait démissionné.

Une première plainte avait été déposée contre Ali B., qui nie toute agression sexuelle. Une deuxième plainte a été déposée mercredi. Le rappeur "conteste totalement avoir commis la moindre infraction pénale", a insisté son avocat.

Le diffuseur RTL a entretemps annoncé qu'il suspendait sa collaboration avec Ali B. le temps de l'enquête.