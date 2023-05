Deux pizzerias bruxelloises dans le top 50 des meilleures pizzas d’Europe

"Je mets de la sauce tomate, de l’huile d’olive, du basilic, de la mozzarella…", Giovanni connaît par cœur la recette de sa Margherita. Le secret de son succès réside dans la pâte à pizza dite "napolitaine". "Il faut deux jours pour la préparer", nous explique le pizzaïolo.

Les ingrédients utilisés sont simples mais d’une qualité supérieure, affirme Marco Scaramuzzo, le gérant de la "Pizza è Bella Gourmet" : "la mozzarella, la sauce tomate, le jambon, tout ce qui se trouve sur les pizzas vient d’Italie".

Sa pizzeria, située à côté de la place Jourdan à Etterbeek, vient de se classer 12e dans le top 50 des meilleures pizzas d’Europe. "Nous sommes très heureux, on travaille sur la qualité de nos produits, mais aussi sur le service en salle avec une grande attention pour les clients, c’est peut-être ça le secret de notre place dans le top 50", explique Marco Scaramuzzo.

Les clients de la "Pizza è Bella" viennent du monde entier. Michael est italien et il l’affirme "cette pizza n’a rien à envier à ce que l’on mange en Italie, c’est de la très haute qualité". Il ajoute : "Je n’étais pas au courant qu’ils étaient dans le top 50 européen mais je l’ai compris aujourd’hui en mangeant la pizza".

Les pizzas napolitaines, la tendance du top 50

C’est un phénomène qui est devenu une habitude dans les classements des meilleures pizzas, la "napolitaine" s’est imposée ces dernières années. "Ce sont des pizzas avec un gros bord, très gonflé, et une pâte fine à l’intérieur. Elles sont cuites dans des fours à plus de 400 degrés. Ce sont les pizzas à la mode, dont on parle dans les documentaires. Et c’est essentiellement ce type de pizza qui a été retenu dans ce top 50 Europe", nous explique Carlo De Pascale, chroniqueur culinaire.

Certaines pizzerias à succès en Belgique, n’ont jamais été retenues dans ce classement. Faut-il donc s’y fier pour trouver une bonne pizza près de chez nous ? Carlo De Pascale renchérit : "Je n’ai jamais été déçu par une pizza reprise dans ce classement-là. Mais ce n’est pas un concours, les journalistes culinaires qui sélectionnent les pizzerias ne peuvent pas tout goûter, donc cette sélection est assez aléatoire. Et d’ailleurs il y a des très très bonnes pizzerias en Belgique qui ne sont pas reprises dans ce classement et qui répondent pourtant à tous les critères pour y être".



Dans le top 50 des meilleures pizzas d’Europe cette année, on retrouve également la "Piola Pizza" à Saint-Josse-Ten-Noode, à la 15ᵉ place du classement.