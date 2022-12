Deux pieds pour trois métiers : l’importance des podologues, pédicures et orthopédistes

Ils seraient 15 milliards de pieds pour dix fois plus d’orteils sur Terre. Chaque pair parcourant sur une vie pas moins de 170.000 mille kilomètres, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé. Moyenne mondiale que les Européens assis et férus d’automobiles font évidemment baisser. Mais ce chiffre suffit malgré tout à nous faire prendre conscience que nos pieds sont des héros et que, portant tout, quand ils n’ont pas la pêche, c’est tout le reste qui coince.

De quoi se dire que les approches ancestrales qui faisaient des pieds la base du bonheur générale, n’avaient peut-être pas tout à faire tort et le pied fonctionnerait en retour en détecteur de mal-être social. Car si les podologues et les orthopédistes travaillent surtout à l’Hôpital ou en cabinet, la première ligne de pédicure médical se joue souvent au domicile des patients, où l’on découvre et affronte au quotidien, la détresse physique, psychique et sociale de nombreuses personnes.

Plus encore : considérer le pied comme socle du bonheur général, revient à donner aux métiers de pédicure, de podologue ou d’orthopédiste, une dimension pleinement humaniste. Celle de rendre à chaque personne blessée, usée ou amoindrie, le pouvoir de continuer à marcher et se tenir debout, de ne dépendre de personne et se tenir libre, aussi longtemps que possible.