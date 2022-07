Deux petites filles décèdent suite au "Blackout challenge" sur TikTok, les parents portent plainte mais le réseau social a peu de risque d’être condamné

Ce malheureux évènement pose de nombreuses questions. Et pourtant, il risque de se reproduire. Le "challenge du foulard" n’est pas le seul défi dangereux présent sur les réseaux sociaux et il pourrait faire d’autres victimes. Pour éviter que cela ne se reproduise, plusieurs pistes :

La transparence des algorithmes

Selon Maître Louis Godart, il convient de rendre les plateformes de réseaux sociaux plus responsables quant à la manière dont elles redirigent les contenus vers leurs utilisateurs, et plus transparente sur les algorithmiques qu’elles utilisent.

Le Digital Services Act et le règlement sur les marchés numérique (DMA), voté par le Parlement européen le 5 juillet 2022 vont dans cette direction et vers une plus forte responsabilisation des plateformes. Ces règlements vont notamment instituer des obligations de contrôle, de gestion et de retrait de contenus illicites et offrir des garanties aux consommateurs sur les contenus publiés et objet de modération.

Par ailleurs, les très grandes plateformes se verront imposer des obligations de transparence en matière de système de recommandations. Ainsi, les utilisateurs devront être mieux informés de la manière dont les contenus leur sont recommandés et pourront choisir au moins une option qui ne soit pas fondée sur le profilage.

Sécuriser davantage l’accès aux réseaux sociaux

Les deux fillettes décédées avaient respectivement 8 et 9 ans. Or en principe, l’application TikTok est réservée aux utilisateurs de 13 ans ou plus. Au moment de créer son compte, l’enfant doit ainsi indiquer sa date de naissance. S’il n’a pas l’âge requis, il ne peut, en principe, pas poursuivre la configuration. Mais évidemment, rien ne l’empêche de contourner cette règle.

Une solution pour éviter que les enfants ne s’inscrivent, serait d’obliger les plateformes à renforcer leurs conditions d’inscription. Ils pourraient par exemple demander une photo de la carte d’identité pour s’inscrire. Mais dans ce cas, la vérification d’âge imposerait une vérification d’identité. Et donc, il faudrait que l’utilisateur accepte de céder à la plateforme certaines de ses données personnelles. Ce qui peut également poser question…

Responsabiliser les parents, et éduquer les enfants

Certes, les réseaux sociaux peuvent avoir un effet néfaste sur les jeunes. Sans aucun doute, ils multiplient les dérives. "Le jeu du foulard" existait déjà avant la création de TikTok. Il se pratiquait dans les cours d’école et les enfants qui y participaient faisaient partie des cas isolés. Mais maintenant, depuis l’arrivée des réseaux sociaux, les accidents se multiplient et les tendances se propagent extrêmement vite.

Les parents ont un rôle important à jouer pour éviter ce genre de drame. "Il est essentiel d’informer les enfants sur les risques que comportent les réseaux sociaux en général, et bien leur expliquer que ce genre de challenge est dangereux" insiste Marine Fanon, psychologue.