Deux personnes sauvées de la noyade dans la Meuse par un couple de triathlètes

Vous pensez vous baigner dans une rivière pour échapper à la chaleur de l’été ? Un incident survenu à Jambes très récemment doit inciter à la plus grande prudence.

Les faits se sont produits le 19 juillet, entre l’île Vas-t’y-Frotte et l’écluse de La Plante. Deux personnes se sont aventurées avec une bouée sur la Meuse et ont commencé à dériver. Elles ont alors agrippé le câble qui empêche les embarcations de s’approcher trop prêt de l’écluse et sont tombées dans l’eau. Elles ont été secourues par deux triathlètes du club de nage en Meuse qui assistaient à la scène.

"Comme on était là au bord de l’eau, on les a aidés avec notre équipement de triathlète, on a des bouées, explique Valérie. Sans risquer la nôtre, je pense qu’on leur a sauvé la vie. Si on n’était pas là, ils partaient vers l’écluse et ils ne savaient pas nager. Les personnes étaient avec leurs chaussures et leur sac à dos sur une embarcation sommaire, sans se rendre compte que la Meuse peut être dangereuse."