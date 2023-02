Deux penaltys manqués et une sortie sur blessure au bout de 20 minutes : la soirée cauchemardesque de Mbappé avec le PSG

Les temps sont durs pour le Paris Saint-Germain. Partis sur les chapeaux de roues en championnat, les Parisiens ne sont plus aussi souverains qu’auparavant.

En déplacement sur la pelouse de Montpellier ce mercredi soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, le PSG devait se reprendre après un mois de janvier cauchemardesque (2 défaites et un partage en championnat). Pour ce faire, le club de la capitale pouvait compter sur Kylian Mbappé, titulaire aux côtés de Lionel Messi.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a manqué deux penaltys coup sur coup. Après un premier échec, l’arbitre a donné une seconde chance au Français… qui a cette fois propulsé le ballon sur le poteau avant de l’envoyer dans les tribunes (10').

On se dit alors que cela ne peut pas être pire pour "Kyks"… et pourtant, au bout de 20 minutes, Mbappé a été contraint de quitter ses partenaires. Après un choc avec Léo Leroy, le numéro 7 s’est plusieurs fois touché l’arrière de la cuisse gauche et a fini par demander le changement. À 13 jours du 1/8 de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, c’est tout un club qui tremble.

Heureusement pour le PSG, la soirée a bien mieux fini qu’elle n’avait commencé puisque les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 3 buts à 1.