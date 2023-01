"Deux ou trois joueurs de plus", des départs attendus : la fin de mercato risque d’être agîtée à Anderlecht

Anderlecht a éloigné le spectre de la lutte pour le maintien en s’imposant à Seraing. Un match poussif sur un terrain très compliqué qui a permis aux Mauves de se rassurer et d’offrir une première victoire à Brian Riemer. Les Bruxellois ne sont d’ailleurs plus qu’à quatre unités des Europe Play-offs et peuvent encore sauver leur saison.

Mais pour ce faire, il faudra sans doute encore du renfort et de nouvelles recrues pourraient suivre Anders Dreyer, débarqué pour 4,5 millions de Midtjylland et déjà décisif dimanche. La piste la plus chaude menait à Thomas Henry pour tenter de renforcer l’attaque anderlechtoise. Mais l’ancien attaquant de l’OHL, désormais actif au Hellas Verone, est sorti sur civière ce week-end, touché au genou, et le transfert a donc du plomb dans l’aile.

Une tuile pour les Mauves et pour Brian Riemer qui espère du renfort, et pas seulement en attaque comme il le révèle dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Tout d’abord, je pense que c’est très triste pour Thomas lui-même. Y aura-t-il un autre attaquant ciblé ? Et bien, si vous en avez un, vous pouvez le livrer", rigolait l’entraîneur danois. "Dans le scénario idéal, nous voulons avoir deux ou trois joueurs de plus cette semaine. Nous n’avons pas beaucoup de défenseurs non plus, n’est-ce pas ?", ajoutait Riemer.

Les Bruxellois souhaiteraient ajouter un élément en défense centrale pour permettre de soulager Debast et Vertonghen. La question des backs se pose également, pour amener de la concurrence à Murillo et Sardella. Mais pour acheter, Anderlecht va devoir vendre, les finances des Mauves n’étant pas au beau fixe. Des prêts pourraient également être envisagés.

Brian Riemer l’a annoncé explicitement la semaine dernière, Anderlecht envisage le mercato hivernal en cours comme une opportunité de reconstruction. "Certains joueurs pourraient quitter le club", affirmait-il notamment. Combien de joueurs quitteront Neerpede dans les prochains jours ? Difficile à dire mais la liste des possibles départs et longue.

Commençons par les situations les plus concrètes. Anouar Ait El Hadj a déjà quitté Bruxelles pour rejoindre le leader de Pro League, Genk. Fabio Silva s’apprête quant à lui à signer au PSV Eindhoven dans les prochaines heures, rendant probablement nécessaire l’arrivée d’un nouvel avant-centre.

D’autant plus que Benito Raman, titulaire lors des deux derniers matches des Mauve et Blanc, ne convaincrait plus les dirigeants anderlechtois. Un départ est envisageable dès cet hiver selon Het Laatste Nieuws. Dans les buts, Hendrik Van Crombrugge a perdu sa place de titulaire au profit du jeune Bart Verbruggen. L’ancien portier d’Eupen ne fait plus partie des plans et doit se trouver une porte de sortie. Wesley Hoedt est dans le même cas. Ecarté du noyau A depuis novembre, le défenseur néerlandais a été prié de se trouver un nouveau port d’attache.

Les cas de Trebel et Refaelov sont également au centre des regards. Les deux joueurs sont en fin de contrat au terme de cette saison et sont poussés vers la sortie par la direction qui voit en ce mercato hivernal une dernière opportunité de récupérer une petite indemnité de transfert et de se débarrasser de deux gros contrats.

Killian Sardella était aligné sur le côté gauche de la défense ce dimanche au Pairay mais ne fêtait que sa deuxième titularisation de la saison en championnat. La direction bruxelloise serait donc ouverte à un départ du latéral de 20 ans, qui ne convainc pas.

Enfin, vient le cas de Duranville. Dans le contexte économique difficile, tout le monde est à vendre et les jeunes pépites anderlechtoises pourraient permettre de sortir la tête de l’eau. Le joueur de 16 ans serait sur les tablettes de certaines grosses écuries, notamment de Dortmund, et Het Nieuwsblad évoque une possibilité de départ. Mais Anderlecht veut bien monnayer le transfert et ne le laissera pas partir si les offres ne sont pas convaincantes.

La fin du mercato hivernal risque donc d’être bien agitée dans la capitale et le onze aligné à Ostende le 3 février pourrait avoir une allure bien différente de celle de ce dimanche à Seraing.