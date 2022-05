Deux nouvelles structures pour le centre de santé mentale de Lierneux

" Ce qu’on a essayé de faire, c’est de retravailler sur différentes offres de soins. A l’hôpital de jour sur quatre cliniques différentes : une clinique de la dépendance, une de la psychose, une du maintien et une de pathologies un peu plus complexes. Le pavillon du doyard accueille, lui, des patients qui sont admis sous contrainte, donc des patients qui relèvent du médico-légal, et des patients plus stabilisés avec des pathologies plus variées. Au niveau de l’hôpital Ka-Dence on peut accueillir 30 à 35 patients par jour, et au niveau du doyard 54 patients ", détaille France Dehareng, directrice du site.