Deux nouvelles serres à visiter au Jardin botanique de Meise

Quand on voit les murets de pierres créant des terrasses où a été installée en pleine terre la végétation qui nous rappelle l’atmosphère de vacances, on pourrait penser se trouver quelque part dans le sud de la France. Mais le climat de type méditerranéen est aussi présent dans d’autres parties du monde : en Californie, au Chili, en Afrique du Sud, en Australie, aux Îles Canaries… Dans toutes ces régions, les hivers sont doux et humides, tandis que les étés sont très chauds et secs.

Les plantes présentées dans la serre, région après région, déclinent les mêmes stratégies pour limiter leur desséchement : des feuilles couvertes de poils ou de cire, une végétation charnue permettant de conserver de l’humidité…