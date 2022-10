Deux nouvelles photos de la princesse Elisabeth diffusées à l’occasion de ses 21 ans

La famille royale belge est à la fête en ce 25 octobre, Elisabeth fête ses 21 ans. L’occasion pour le Palais royal de diffuser deux nouveaux portraits de la duchesse de Brabant.

Elisabeth est la 32e duchesse de Brabant et donc la princesse héritière. À l’occasion de ses 21 ans, le Palais a dévoilé deux clichés de la future reine. On la découvre pensive, regardant à l’horizon vers son avenir de future première reine des Belges.

Telle mère telle fille

Ces nouveaux clichés réalisés en septembre au château de Laeken nous montrent la duchesse de Brabant dans une tenue bicolore qui n’est pas méconnu des fans de mode et de la monarchie.

La jeune femme arbore un pantalon gris clair ainsi qu’un top blanc que l’on a déjà aperçu en juillet 2009 porté par la reine Mathilde. Un haut au décolleté bateau, maculé de sequins ton sur ton et qui met en valeur les boucles d’oreilles de la Princesse qui ont elles aussi déjà été portées par la Reine. Une analyse de look que l’on doit à la blogueuse Jelka Van Duyse, qui analyse tous les looks de la famille royale sur son blog garderoberoyale.be.