Deux nouvelles limites planétaires sont sur le point d'être franchies, alerte une étude.

D'après une nouvelle étude, nous serions sur le point de dépasser deux des neuf limites planétaires : la quantité de particules fines dans l'atmosphère et l'acidification des océans.

"La Terre se trouve désormais bien au-delà de l'espace de fonctionnement sûr pour l'humanité." C'est le constat triste et alarmant dressé par 29 scientifiques internationaux. Publiée dans la revue Science Advances, leur étude explique comment deux nouvelles limites planétaires sont en passe d'être franchies.

"Le forçage environnemental à l'échelle planétaire par l'homme se poursuit et les différentes composantes du système terrestre sont, dans une mesure croissante, en déséquilibre par rapport aux conditions changeantes", alertent les chercheurs.

En 2009, le Stockholm Resilience Center a établi une liste de neuf critères considérés comme des limites à ne pas franchir pour maintenir l'équilibre des écosystèmes de la planète et la survie humaine. Parmi elles, six ont déjà été franchies : le changement climatique, le cycle de l'eau douce, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, la déforestation et la pollution chimique.