Deux nouvelles lignes de bus Express de Bastogne et Florenville vers Luxembourg-Ville dans un contexte de pénurie de chauffeurs

Le coût sera du trajet variera en fonction de l'âge du passager. Pour les 18-24 ans, il sera possible de profiter de l'offre à 1 euro par mois. Pour les 12-17 ans, cela reviendra à 224 euros par an. Mais ces lignes veulent évidemment cibler les travailleurs frontaliers. Pour eux, les 25-64, l'abonnement Express reviendra annuellement à 468 euros. "C'est évidemment une offre particulièrement concurrentielle par rapport au coût global d'une voiture", confie Stéphane Thiery.

Mais quelle sera la durée du trajet ? Là aussi des précisions doivent encore intervenir. "Tout cela est à l'étude. Mais on vise un trajet le plus direct et le plus roulant possible. Cela signifie par exemple que prendre la bande d'arrêt d'urgence lors d'embouteillages est une hypothèse envisageable. Ce que l'on constate avec les autres lignes Express, c'est que nous sommes entre 10 et 15 minutes plus lents que la voiture. Mais la grande différence, c'est que je suis conduit. Je peux lire, travailler..."