Deux nouvelles liaisons de bus vers l'aéroport de Charleroi

Le Tec Charleroi exploitera dès le 6 juin prochain deux nouvelles liaisons vers l'aéroport de Charleroi (BSCA), baptisées Aérobus A2 et Aérobus A3. Ces deux nouvelles lignes mettront en relation respectivement les gares de Fleurus et de Luttre (Pont-à-Celles) avec l'aéroport, a confirmé samedi la société.

Le projet de ces deux nouvelles liaisons date de plusieurs années. Il a vu le jour progressivement après l'abandon, côté wallon, de l'ambition de construire une gare directement sur le site de l'aéroport.

Grâce aux deux nouvelles liaisons, les voyageurs venant de Bruxelles et du nord du pays pourront accéder plus facilement par train à l'aéroport. Jusqu'ici, une seule liaison de bus existait au départ de la gare de Charleroi. Le Tec n'a pas donné les détails des horaires et des fréquences des deux nouvelles liaisons.

Le Tec et la SNCB ont prévu d'inaugurer les deux nouvelles lignes le 5 juin prochain.