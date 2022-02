Deux nouvelles indexations des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique en 2022, selon le Bureau fédéral du Plan

Chaque mois, le Bureau fédéral du plan revoit ses prévisions d’inflation. Il vient de le faire pour la période allant de février 2022 à décembre 2023. Il estime que le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 5,8% en 2022.

Un franchissement de l’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public est intervenu en décembre dernier et est déjà responsable d’une indexation de 2% de ces allocations et de ces salaires en janvier et février 2022.

En janvier, les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan ne prévoyaient qu’un dépassement d’indice pivot en février 2022. Ce dépassement est aujourd’hui confirmé. Il entraînera des indexations des allocations et des salaires dans la fonction publique dans les deux mois qui suivent.

En revanche, le Bureau fédéral du plan s’attend à un nouveau franchissement de l’indice pivot en avril de cette année, avec pour conséquence une nouvelle indexation des allocations et des salaires du secteur public dans les deux mois qui suivront. Cependant, les calculs du Bureau du Plan ne tiennent pas encore compte des mesures annoncées ce 1er février par le gouvernement pour alléger la facture énergétique des ménages. Ces mesures pourraient, selon le Bureau du Plan influencer à la baisse les prévisions d’inflation.